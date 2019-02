‘Puta Anderlecht’ van Luyindama levert Standard forse boete op: “Schokkend, overdreven, kwetsend, vulgair en obsceen”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 5.000 euro opgelegd aan Standard, wegens de ongepaste gezangen van ex-speler Christian Luyindama na de Clasico tegen RSC Anderlecht. Ook een voorwaardelijke boete van 500 euro wordt effectief gemaakt.

Luyindama was al een speler van Galatasaray toen op 3 februari de aftrap op Sclessin gegeven werd, maar eiste na de 2-1 zege tegen aartsrivaal Anderlecht wel een hoofdrol op. De Congolese verdediger jutte de thuissupporters op en riep meermaals “puta Anderlecht” door een megafoon, tot Zinho Vanheusden en Paul-José Mpoku hem het zwijgen oplegden.

“Schokkend, overdreven, kwetsend, vulgair en obsceen”

Aangezien Luyindama niet meer aangesloten was bij de KBVB, kon de speler zelf niet vervolgd worden. Maar Standard ontsnapte niet aan een sanctie. Het Bondsparket ging over tot vervolging en eiste de maximumstraf van 5.000 euro van de Rouches. “Zo’n gedrag is schokkend, vooral omdat het in de tribunes overgenomen werd door kinderen. De gezangen zelf zijn uitermate overdreven, kwetsend, vulgair en obsceen”, trok bondsprocureur Kris Wagner ter zitting van leer. “Standard ontsnapt niet aan zijn verantwoordelijkheid. Dat Luyindama de micro zou opnemen, was niet vooraf gebrieft. En de club heeft de speakers niet uitgezet op het moment van de gezangen. Daardoor ontstond er na de match een vijandige sfeer, met geweld buiten het stadion als gevolg.”

“Zo’n zware uitspraken niet verwacht”

Standard verzette zich niet tegen de vordering van het Bondsparket, maar lichtte wel toe dat de club niet op de hoogte was van de actie van Luyindama. “Hij kwam vlak voor zijn transfer afscheid nemen van het publiek, en zoals na elke match voordien nam hij nu ook de micro. We hadden zo’n zware uitspraken niet verwacht”, aldus de advocaat van de Rouches.

Standard krijgt een boete van 5.000 euro, en nog een openstaande geldstraf van 500 euro. Die hing de Luikenaars nog boven het hoofd sinds juni 2018, wegens vuurpijlen in de wedstrijd tegen Genk op 6 mei 2018.

Luyindama riskeert wel nog een boete en een stadionverbod van de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. De politie van Luik stelde wel een proces-verbaal op, wegens een inbreuk op de voetbalwet.

