Ex-schepen die stierf in cel, bezweek aan een hersenbloeding

Sint-Gillis / Merchtem - Gewezen schepen en advocaat Jo Vanderstraeten (59) uit Merchtem is donderdag in de gevangenis van Sint-Gillis vermoedelijk gestorven aan een hersenbloeding. Dat zegt het Brusselse parket op basis van de autopsie op zijn lichaam.

Vanderstraeten was tien jaar geleden een succesvol politicus. Eerst voor Open VLD, later bij Lijst Dedecker. Hij kwam in 2010 echter in opspraak als advocaat omdat hij gesjoemeld zou hebben met geld van zijn cliënten op een derdenrekening. Hij werd nadien geschrapt als advocaat, stopte als politicus en liep meerdere gerechtelijke veroordelingen op.

Zijn laatste veroordeling was in juni vorig jaar. Toen werd hij bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel voor oplichting. Afgelopen woensdag werd hij gecontroleerd bij een verkeersongeval. Vanderstraeten bleek toen dronken en werd meegenomen naar de politie. Bij de controle van zijn identiteit werd vastgesteld dat hij geseind stond voor een bevel tot gevangenneming.

Eenmaal in de gevangenis werd hij nog gecontroleerd door een dokter, maar de volgende ochtend werd hij levenloos aangetroffen in zijn cel.