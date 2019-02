Mysterie rond Big Bang-kunstwerk opgelost

Grimbergen - Al enkele weken is Humbeek in de ban van een vreemde constructie van 5 meter hoog, met zwevende letters die aan verschillende invalswegen opduikt. Het blijkt nu te gaan om een kunstwerk van de Koninklijke Harmonie, als aankondiging voor haar totaalspektakel Big Bang.

Je kunt er de jongste tijd niet naast kijken: langs invalswegen in Humbeek en Grimbergen duikt de jongste dagen geregeld een driehoekige constructie op, met daarop zwevende letters die 4 tot 5 meter hoog met de wind meedraaien.

Het blijkt nu te gaan om een kunstwerk van de Koninklijke Harmonie. “Elk jaar proberen we iets speciaals te doen ter aankondiging van ons tweedaags concert”, zegt voorzitter Patrick De Groef.

“Twee jaar geleden dook een houten paard van 5 meter hoog op in het straatbeeld, voor ons concert Het paard van Troje, naar aanleiding van het 180-jarig bestaan van onze vereniging. Vorig jaar verrasten we de voorbijgangers met een megastoel en dit jaar bengelen de zeven letters van Big Bang op 5 meter hoogte op een horizontale driehoek.”

Vrijwilligers van de harmonie hebben drie maanden aan het kunstwerk gewerkt.

Oerknal

De harmonie spaart kosten noch moeite om het publiek te verrassen tijdens het tweedaags concert. De vorige edities waren altijd uitverkocht, met telkens 700 plaatsen. “Het totaalspektakel Big Bang vertelt het verhaal van de oerknal. Eerst was er de knal, dan werden de planeten gevormd en daarna kwamen er planten en dieren.”

“De sporthal wordt helemaal in dat thema aangekleed. Achter de 65 muzikanten worden animaties getoond, maar er is ook een heus bewegend decor, er worden filmpjes geprojecteerd, kortom: het draait niet alleen om muziek maar het wordt een totaalbeleving.”

Ook de twee scholen van Humbeek, de Mozaiek en de Cirkel, werken mee aan het spektakel. “Er ging maandenlange voorbereiding aan vooraf, maar we zijn er klaar voor”, luidt het. De sporthal wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot The Royal Sports Hall of Humbeek.

Resto Concerto

De Harmonie van Humbeek telt zo’n 250 leden van wie 65 muzikanten. Nieuw dit jaar is dat er vooraf ook een etentje plaatsvindt, waarvoor ook al 65 vrijwilligers voor in de weer zijn. “Mensen kunnen voor het concert komen tafelen op ons Resto Cocnerto”, zegt voorzitter De Groef.

Een opmerkelijke trailer is, naast alle concertinfo, te zien op www.bigbang.be