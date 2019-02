2.000 kanaries onderweg naar Pairi Daiza

Ongeveer 2.000 kanaries die begin deze maand naar Israël waren geëxporteerd en vervolgens naar België werden teruggestuurd, zullen de komende dagen een onderkomen vinden in het dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen. Dat heeft het Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FAVV vrijdag bekendgemaakt.

De Franstalige openbare omroep RTBF berichtte vrijdag over een Vlaamse exporteur die in het begin van de maand 2.000 kanaries en parkieten van eigen kweek naar Israël had uitgevoerd. Ter plaatse noteerden de Israëlische douaneautoriteiten anomalieën bij de registratie van bepaalde vogels. Israël stuurde de vogels terug naar ons land en ze kwamen op de luchthaven van Luik terecht.

Dieren die uit het buitenland komen, moeten normaal in quarantaine verblijven ter preventie van de verspreiding van ziektes. Maar de zes vogelopvangcentra in ons land zitten vol en kunnen geen 2.000 kanaries huisvesten.

Pairi Daiza heeft nu voorgesteld om de dieren bij hen in huis te nemen. Een inspecteur van het Voedselveiligheidsagentschap is in Brugelette gaan controleren of de dieren daar in goede omstandigheden in quarantaine kunnen verblijven. Vrijdag liet het agentschap weten dat het rapport positief is. Het is nog niet duidelijk wanneer de vogels in het dierenpark arriveren en hoe lang ze er zullen verblijven.