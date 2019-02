Ken je deze schattige pup nog? Beau is helemaal volwassen nu en heeft haar diploma op zak

Leuven - Drughond Joy, de labrador die de Leuvense politie bijstaat, heeft er een collega bij. Beau, een kruising van een Mechelse herder (reu) en een Duitse herder (teef), is geslaagd voor haar examen als drughond. Het zoeken naar drugs zit blijkbaar in de familie want de vader van Beau werkt als drughond bij de federale politie. Ook een van de broertjes van Beau is intussen aan de slag als drughond bij de federale politie.

Het Leuvense team heeft nu dus twee drughonden. “Werken met twee honden is een luxe”, aldus Patrice Cornelis, teamchef van het hondenteam van de Leuvense politie. “Zeker als er verschillende acties na elkaar op het programma staan.” Joy mag komende zomer dan wel negen jaar oud worden, het dier blijft op post. Bij het zoeken naar de nieuwe politiehond werd niet over één nacht ijs gegaan. “De hond moet graag zoeken, een heel hoge speel- en apporteerdrift hebben en willen werken voor een beloning. Het dier moet sociaal zijn, kunnen werken in een omgeving met veel en uiteenlopende geluiden en hij mag geen last hebben van hoogtevrees en gladde oppervlakken”, klinkt het nog.

