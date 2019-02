Raymond Meseure (57) uit Roeselare zal tot aan de verkiezingen van 26 mei een eenmansactie voeren voor een ‘menswaardiger beleid’. De man is niet tevreden met het bestuur in ons land van de afgelopen jaren.

Raymond Meseure (57) woont met zijn gezin in Roeselare en werkt bij veevoederbedrijf Quartes. Vrijdag, exact honderd dagen voor de verkiezingen, is hij begonnen met zijn eenmansactie. Het initiatief is ...