17 jaar geleden tekende Lionel Messi zijn eerste profcontract, een servet was echter nog belangrijker voor FC Barcelona

Dag op dag 17 jaar geleden werd een belangrijk hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de voetbalclub FC Barcelona: op 15 februari 2002 tekende een 14-jarige (!) Lionel Messi immers zijn eerste profcontract bij de Catalaanse club. Maar een servetje van in 2000 was eigenlijk nog veel belangrijker.

Lionel Messi was amper 14 jaar toen hij op 15 februari 2002 zijn eerste profcontract tekende bij FC Barcelona. Op zijn debuut in de hoofdmacht was het wachten tot 16 november 2003, toen hij als 16-jarige mocht opdraven in een vriendschappelijk duel tegen Porto (met Mourinho als coach). Op 16 oktober 2004 maakte hij zijn officieel debuut toen hij in de derby tegen Espanyol in de 82e minuut mocht invallen voor matchwinnaar Deco.

17 years ago today, Lionel Messi signed his first Barcelona contract

Maar het begon allemaal met een servetje uit 2000. Een 13-jarige Messi was dat jaar in september voor het eerst in Spanje gearriveerd. FC Barcelona haalde het tengere mannetje dat zo goed kon voetballen uit Argentinië maar niet iedereen binnen de club was meteen overtuigd en een officieel contract bleef uit, tot frustratie van vader Jorge Messi. Pas drie maanden later, in december, werd een eerste overeenkomst op papier gezet. Nu ja, op papier, op een servet.

Zijn Spaanse makelaar Horacio Gaggioli kon samen met een andere makelaar, Josep Maria Minguella, na een tennismatch technisch directeur Carles Rexach dan toch overtuigen om eindelijk een overeenkomst te tekenen. Toen de ober gevraagd werd om iets te gaan halen, kwam die terug met een servet.

This picture here is of a 13 y.o. Lionel Messi's first professional contract; on a paper napkin. Carles Rexach, Barcelona's manager, didn't have any paper nearby, but his urgency to sign Messi made him write the contract on a napkin lying around him.

[14 Dec, 2000; Barcelona]



[14 Dec, 2000; Barcelona] #7 pic.twitter.com/vyhcTOiwbC — Iconic Football Photos™ (@IconicFP) 8 augustus 2018

“In Barcelona op 14 december 2000 en in de aanwezigheid van de heren Minguella en Horacio verklaart Carlos Rexach, technisch directeur van FCB, dat onder zijn verantwoordelijkheid en ondanks enkele negatieve adviezen de speler Lionel Messi een contract zal krijgen zolang de overeengekomen bedragen worden gehandhaafd.”

Met drie handtekeningen werd de deal beklonken en konden tal van andere geïnteresseerde clubs de moeite besparen. De rest is geschiedenis.

