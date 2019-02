Na nationale staking woensdag: vakbonden en werkgevers zetten het overleg voort

Brussel - De vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien hebben vrijdag beslist om het loonoverleg voort te zetten. Dat zei de voorzitter van het overlegorgaan van de sociale partners, Bernard Gilliot, na afloop van het eerste overleg sinds de nationale staking van voorbije woensdag.

De volgende vergadering is gepland op 25 februari. Werkgroepen zullen die vergadering voorbereiden. Vakbonden en werkgevers vragen aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) om de parameters opnieuw te bekijken en of dit een invloed kan hebben op de uitkomst van de berekeningen, zei Gilliot.

Het gaat om de berekeningen volgens de vernieuwde loonnormwet, die bepaalt hoeveel de lonen de komende jaren mogen stijgen. Voor de periode 2019-2020 kwam uit de berekeningen een loonmarge van maximaal 0,8 procent opslag boven de index. Maar minister van Werk Kris Peeters opperde eerder dat er toch meer loonmarge zou kunnen zijn. Volgens de nieuwste cijfers van het Planbureau gaat de inflatie lager liggen dan voorzien in de berekeningen, wat dan meer loonmarge zou geven.

“De Groep van Tien heeft zijn vergadering gehad deze namiddag. We hebben beslist de besprekingen verder te zetten, de volgende datum is 25 februari”, zei Bernard Gilliot na afloop in een korte verklaring. “Er worden enkele werkgroepen georganiseerd om die vergadering voor te bereiden. In tussentijd vragen we ook aan de CRB om zich te buigen over de parameters, om te zien of die berekeningen beïnvloed kunnen worden.”