Mousa Dembélé voelt zich goed bij Chinese club: “App op mijn smartphone helpt om wat woorden te begrijpen”

Rode Duivel Mousa Dembélé zit nu al bijna een maand in China. Twee weken voor de start van de competitie zit hij momenteel met zijn club Guanghzou R&F op stage in Australië. Daar sprak hij voor het eerst de pers toe.

“Ik voel me goed en dat is toch belangrijk als je nieuw bent”, aldus Dembélé. “De mensen proberen het voor mij zo aangenaam mogelijk te maken en iedereen doet daarbij zijn best, dat geeft een goed gevoel en dat zal me helpen om me zo snel mogelijk aan te passen.”

Dembélé deed het interview in het Engels. Hij tekende nochtans een contract voor drie seizoenen, waarin hij zo’n 10 miljoen euro per jaar zal verdienen. Is hij dan niet van plan om Chinees te leren?

“Ze hebben nog niet gezegd dat ik de taal moet leren en ikzelf heb het ook nog niet gevraagd”, lacht hij. “Maar ik heb een app op mijn smartphone die me helpt om wat woorden te begrijpen. Hopelijk ken ik over zes maanden wel wat woorden.”