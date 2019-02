Extreemrechts voor het eerst sinds de dood van Franco weer in het Spaanse parlement? “Ik ben trots een seksist genoemd te worden”

De Spanjaarden moeten voor de derde keer in amper vier jaar tijd naar de stembus, nu premier Sanchez gisteren vervroegde verkiezingen heeft aangekondigd. De kans is groot dat met de partij Vox extreemrechts zijn intrede doet in het parlement, voor het eerst sinds de dood van Franco. Dankzij een programma dat doordrongen is van zuiders machisme, al wordt de partij vooral gestuwd door de corruptieschandalen en de Catalaanse crisis.