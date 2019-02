Vlaamse moeder (35) vindt haar roeping in Zuid-Afrika: met drie kinderen tussen veertig cheeta’s

Nooit keert ze nog naar België terug, zegt ze. Want in Zuid-Afrika vond ze haar roeping. De Oostendse Kim Hiltrop (35) heeft er tussen de wilde dieren een eigen wildlife center opgericht om samen met haar drie kleine kinderen voor meer dan veertig jachtluipaarden te zorgen. “Deze dieren zijn met uitsterven bedreigd. Het is onze taak om hen te beschermen.”