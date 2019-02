Uw dokter in 2050: Nooit meer ziek

Met één staal bloed weet de dokter straks welke ziektes u heeft, welke u zal krijgen en hoe uw kinderen er later zullen uitzien. Hij zal u pillen voorschrijven die perfect in uw DNA-profiel passen en zal aan de wijzers van uw biologische klok draaien. De DNA-revolutie is volop bezig en zal er in 2050 voor zorgen dat we nooit meer écht ziek zijn. Valt uw mond open na het lezen van dit stuk? Waarschijnlijk een foutje in uw DNA. Geen nood, dat knippen we er straks zo uit.