Autoliefhebbers, begin alvast te sparen: deze twee exclusieve merken komen op de Belgische markt

Autoliefhebbers met een (heel) diepe portemonnee hebben geluk. Met het Italiaanse Dallara en Pininfarina komen twee nieuwe merken van ­exclusieve wagens op de Belgische markt.

Toevallig 200.000 euro op overschot? Voor die prijs kan je sinds deze week de Stradale van Dallara kopen. Dat schrijft de zakenkrant De Tijd. Het is het eerste wegmodel van de Italianen, die normaal raceauto’s voor de Formule 1 ontwerpen. Het ontwerp is van de hand van de West-Vlaamse designer Lowie Vermeersch. Het aanbod wordt bewust schaars gehouden: de Italianen willen de komende zes jaar slechts 600 stuks maken.

Wie uitkijkt naar de eerste wagen van Pinin­farina heeft nog even tijd om te sparen. Het designbedrijf wil in 2021 een eerste auto op de markt brengen voor zo’n 2 miljoen euro. In ­België werken ze daarvoor samen met Ginion, dat al Rolls-Royce invoert. Pininfarina ontwerpt normaal enkel de carrosserie, maar lanceert met de Battista een volledig elektrische sport­wagen. Een eerste versie gaat in maart in première op het Autosalon in Genève.

De Battista van Pininfarina:

Topsnelheid: minstens 400 kilometer per uur.

Van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 2 seconden.

Prijs: 2 miljoen euro.

150 exemplaren.

Foto: Pininfarina

De Stradale van Dallara:

Topsnelheid: 280 kilometer per uur.

Van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 3,25 seconden.

Prijs: 200.000 euro.

600 exemplaren.