Luciano D’Onofrio wil met de Great Old een aanval doen op de Belgische top: “Fellaini en Witsel ooit bij Antwerp? Ik hoop het”

Antwerp FC is ambitieus. Zéér ambitieus. Met voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Luciano D’Onofrio wil de Great Old de komende jaren een aanval doen op de Belgische top. Een Champions League-stadion is aanstaande, evenals voor de eerste keer een plaats in Play-off 1. Want Antwerp ligt op koers. Als in PO1 ook nog Europees voetbal wordt gehaald, is het tijd voor champagne. Maar aan de vooravond van de topper tegen Anderlecht eerst een gesprek met Luciano D’Onofrio (63), de algemeen directeur die de club over de finish trekt.