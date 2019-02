“War on drugs in Antwerpen: Bart De Wever haalt uit naar Koen Geens, die de schuld op zijn beurt weer doorschuift naar Jan Jambon

“Justitie is de zwakste schakel in het Stroomplan (de aangekondigde maatregelen om de drugsmaffia in Antwerpen een halt toe te houden, nvdr.).” Een duidelijke sneer van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan het adres van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die laatste schuift de schuld dan weer terug naar N-VA, meer bepaald naar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De “war on drugs”, het blijft een van de topprioriteiten van De Wever. Al ziet hij wel vooruitgang. “Er is nu een Kali-team actief in Antwerpen. Dat is uniek”, aldus de burgemeester in ‘Terzake’. Daar zullen we wel resultaten van zien. (...) Maar je moet natuurlijk rekening houden met de beperkingen van een burgemeester, die geen gerechtelijke bevoegdheid heeft.”

Het is een uithaal naar Justitie. “Ik deel de analyse dat de zwakste schakel op het niveau van justitie zit. Er is vrijwel niets van uitgevoerd. Extra capaciteit op niveau van magistraten is er niet gekomen, het idee dat het Antwerpse arrondissement bevoegd kan worden in heel de haven is niet uitgevoerd. Ook op andere aspecten blijft justitie een beetje achterwege. Het is echt het zwakke broertje.”

“Altijd goed samengewerkt”

“Ik begrijp dat het moeilijk is om de strijd met drugs aan te gaan in een stad”, aldus Koen Geens in ‘Terzake’. “Maar elkaar met de vinger wijzen is alleen goed voor de communicatie en niet voor de samenwerking. Ik wens alle diensten te danken die zich dag en nacht inzetten in de strijd tegen drugs in ons land.”

Geens heeft naar eigen zeggen tot op heden altijd goed samengewerkt met de Antwerpse diensten. “Maar ik betreur dat de voormalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, nvdr.) geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de federale gerechtelijke politie Antwerpen om extra mensen aan te werven. Het tekort is de voorbije jaren alleen maar gestegen, zelfs tot 30 procent. De aanwervingen van die dienst vallen onder Binnenlandse Zaken, niet onder Justitie.”