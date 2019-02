Zes maanden cel voor huisbaas die onbewoonbare verklaard huis toch nog verhuurde

Zelzate - Marnix Welvaert, gewezen uitbater van speelgoedwinkel Toys die in juli 2016 afbrandde, is vrijdag veroordeeld tot zes maanden cel voor het verhuren van een onbewoonbaar huis. Hij moet de woning herstellen, maar kreeg geen dwangsom opgelegd.

Welvaert verhuurde de woning in de Grijphoek, die in 2015 al onbewoonbaar werd verklaard, aan een invalide vrouw. Zij deed in de rechtbank haar beklag over het feit dat de slakken over de muren kruipen en ze ziek wordt van de ongezonde leefomstandigheden in het huis. Een versnelde toewijzing van een sociale woning voor de bewoonster is onmogelijk, want de vorige huurder van dit huisje maakte al gebruik van de voorrangsregeling.

De rechter veroordeelde Marnix Welvaert – stilaan een bekend figuur in Zelzate na veroordelingen voor zedenfeiten, het opslaan van 757 kilo illegaal vuurwerk en het verkopen van drugs aan minderjarigen – tot zes maanden cel. Het is immers wettelijk verboden woningen te verhuren die onbewoonbaar werden verklaard.

Welvaert moet de woning binnen het jaar herstellen zoals gevraagd door de wooninspectie, maar kreeg geen dwangsom opgelegd.

Wel moet hij bewoonster Anneke Descamps een schadevergoeding van 4.100 euro en 780 euro rechtsplegingsvergoeding betalen.