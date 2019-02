Weduwe van Luc Deflo over zijn nieuwe boek, het eerste dat na zijn dood verschijnt: “Hij lag in het ziekenhuis en zei: ik wil nog wat schrijven, ik verveel me”

Op zijn ziekenbed, tussen de chemo door, krabbelde misdaadauteur Luc Deflo (60, foto) in zijn notitieblok. Hij schreef tot zijn laatste snik, omdat het zijn leven was. En om de gedachte dat hij door kanker zou kunnen sterven, te verdringen. “Als hij schreef, piekerde hij niet over ziek zijn of doodgaan”, zegt zijn vrouw Maria. In november ­overleed Deflo uiteindelijk toch. Maar niet zonder zijn fans nog vier boeken na te ­laten, waarvan het eerste vandaag postuum verschijnt.