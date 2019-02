De school in 2050: Klasuitstap naar het middelpunt van de aarde

Vergeet het bord ­vooraan de klas. In 2050 zit er op elke bank een robotje, die rekenoefeningen, ­Franse woordjes en een blinde kaart van de Vlaamse rivieren ­projecteert. Elk kind heeft z’n persoonlijke assistent en krijgt onderwijs op maat. Ondenkbaar? Niet echt. De voorlopers van de ­lerarenbot zijn nu al in ontwikkeling. In Gent of all places.