Het jaar is 2050. “There’s no planet B”, klonk het 31 jaar geleden op de klimaatmarsen. Dat klopt ook, maar er is wél een plan B in de maak. Dit zijn de ideeën voor geo-engineering: ingrijpen in de ­natuur om de CO 2 -klok terug te draaien en de aarde af te koelen. Haalbaar of niet?