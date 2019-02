Anderlecht geeft Hein Vanhaezebrouck zijn ontslagpremie: naar verluidt ruim 1,5 miljoen euro

Anderlecht wil eerstdaags het ontslag van Hein Vanhaezebrouck definitief afronden. De coach werd op 16 december op de keien gezet, maar had contractueel recht op een riante ­ontslagpremie. Volgens insiders bedraagt die ruim 1,5 miljoen euro.

Bronnen rond het dossier stelden de voorbije dagen wel dat er nog getwist werd over die ver­goeding. Volgens hen claimde Anderlecht dat het contract in onderling overleg was opgezegd en dat Hein dus moest openstaan voor een ­financieel compromis.

Via een e-mail speelde de club nu open kaart tegenover ons: “Anderlecht heeft het contract verbroken. Dat hebben we ook zo ge­communiceerd. Er stonden duidelijke afspraken in de verbintenis van Hein Vanhaezebrouck over een eventueel ontslag en daaraan gaat de club zich houden. Er is dus geen discussie over het uitbetalen van de ontslagpremie.”