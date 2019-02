Bond ondervraagt spelers van Eupen over contacten met KV Mechelen: gekke bokkensprongen en mysterieuze telefoontjes

De voetbalbond ondervraagt vanaf volgende week (oud-)spelers van Eupen en Moeskroen over de vreemde 4-0 van vorig ­seizoen op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Dat lijkt slecht nieuws voor de betrokken clubs, maar opnieuw zou KV Mechelen in een slecht daglicht kunnen komen. Verschillende Eupen-spelers verklaarden dat ze in aanloop naar de partij werden benaderd uit Mechelse hoek. En dan was er de avond voor de wedstrijd ook nog een geheimzinnig telefoontje naar de team­manager van ­Eupen.