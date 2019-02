CLUBNIEUWS. Dimata baart Anderlecht zorgen, onrust bij AA Gent

Anderlecht staat voor twee cruciale toppers tegen Antwerp en Club Brugge maar spits Landry Dimata baart ­iedereen toch zorgen. AA Gent staat onder druk: zoals de aanwezigheid van voorzitter Ivan De Witte en algemeen directeur Michel Louwagie op het oefencomplex bewees, bovendien dreigt de top van Gentse Supportersfederatie met ontslag. Voorts nog heel wat blessurenieuws: uw clubnieuws van de dag!

Blessure Dimata baart Anderlecht zorgen

Spits Landry Dimata kan opgelapt worden, maar zijn knieblessure baart ­iedereen toch zorgen. Normaal komen kraakbeenletsels vooral voor bij ietwat oudere spelers als Kara, maar Dimata is pas 21. Vraag is hoe het in de toekomst verder moet. Kan hij blijven op zijn tanden bijten, is extra rust nodig of zelfs een operatie? De play-offs komen eraan en Anderlecht heeft bij Wolfsburg ook al de aankoopoptie op Dimata gelicht. Samen met Trebel vertegenwoordigt hij zowat de grootste marktwaarde binnen de kern.

Trebel sukkelt ook met de knie, maar die kan daar op enkele weken tijd van herstellen. De Fransman speelt in principe niet tegen Antwerp. Daarnaast is er ook de vraag wie de geblesseerde Obradovic zal vervangen als linksback. Fred Rutten heeft drie opties. Ten eerste: Elias ­Cobbaut, een echte linksback maar nog nooit in de selectie onder Rutten. Ten tweede: Antonio ­Milic, eerder een centrale verdediger. Of tot slot: Najar naar links halen en Saelemaekers als rechtsback laten opdraven.(jug)

AA Gent onder druk: Louwagie en De Witte komen spelers toespreken

AA Gent staat vanavond onder druk op bezoek bij Waasland-Beveren. Dat het geen wedstrijd is van dertien in een dozijn, bewijst de aanwezigheid van voorzitter Ivan De Witte en algemeen directeur Michel Louwagie gisteren op het oefencomplex. De twee sterke mannen van AA Gent spraken de spelersgroep ook toe, iets waar ze spaarzaam op zijn.

Na de thuisnederlaag ­tegen Moeskroen kunnen de Buffalo’s zich geen nieuwe misstap veroor­loven in de strijd om Play-off 1. Het is duidelijk dat coach en bestuur niet tevreden waren met het niveau dat de spelers haalden tegen Moeskroen (1-2-nederlaag). “We moeten weer ons ­niveau halen van vóór die match”, sprak Gent-coach Thorup.

Winnen in Beveren is quasi een must, vooral omdat Thorup focust op Sint-Truiden om in de top zes te komen en niet rekent op een totale ­ineenstorting van Anderlecht. STVV telt vier punten meer en AA Gent trekt op de laatste speeldag van de reguliere competitie naar Stayen. “Anderlecht zal het wel redden, dat is een topclub. Het gaat tussen STVV en ons”, aldus Thorup. “We moeten op minder dan drie punten staan van Sint-Truiden als we naar daar reizen. We hebben vijf finales voor de boeg, er mag niets fout lopen.” (vdm, ssg)

Top Gentse Supportersfederatie dreigt met ontslag

Het blijft ook ontzettend onrustig in de Gentse supportersmiddens. De onvrede over de verdeling van de tickets voor de finale van de Croky Cup zet enorm veel kwaad bloed. Donderdagavond besliste Dirk Vos, ondervoorzitter en woordvoerder van de Gentse Supportersfederatie, dat hij de eer aan zichzelf houdt en diende prompt zijn ontslag in. Zijn voorzitter, Filip Raes, toont begrip: “Ik heb zijn ontslag in beraad genomen en overweeg zelf ook ontslag te nemen. Ik wil nu evenwel niet een zinkend schip verlaten en zal volgende week in alle rust met Dirk de knoop doorhakken.”

Ondertussen broeden de 28 erkende supportersclubs op protestacties. Vanavond zou men in Beveren al met een eerste actie willen uitpakken. Kenny Sergeant, voorzitter van supportersclub Buffalo Bulls, is formeel: “Wij hebben geen bezwaar bij de voorrangsregeling voor onze abonnees, al stellen we ons wel vragen bij die plotse aanpassing waardoor men opeens ook een abo zou moeten aanschaffen voor de play-offs. Blijkbaar verdienen wij als supportersclub geen respect”, aldus nog Sergeant die een breed draagvlak voelt. “De eensgezindheid onder de supportersclubs is echt enorm en het is duidelijk dat het laatste woord over deze affaire nog niet is gezegd.”(ssg)

KRC GENK. Alleen Berge out?

Clement maakt pas zaterdag zijn selectie bekend. Blijft hij bij zijn geijkte 4-3-3 of schakelt hij tegen Club weer om naar een 4-4-2? Het is nog gissen naar de inzetbaarheid van Pozuelo. Uronen is fit, maar mist ritme. Ito is speelgerechtigd en mogelijk is zelfs Lucumi inzetbaar. Dat zou alleen Sander Berge (foto) in de lappenmand houden.(mg)

ANTWERP. Keuze te over voor Bölöni

Antwerp leeft zonder blessure­zorgen toe naar de topper tegen ­Anderlecht. Ook Omar Govea, die al enkele dagen volledig meetrainde met de groep, is fit. Gaat Bölöni wissels doorvoeren na de nederlaag in Lokeren? “We hebben lang toegewerkt naar een zekere stabiliteit. Die gooi ik niet zomaar overboord”, aldus de Roemeen. “Kijk naar Barcelona en Real: ook daar wijzigt de typeploeg nauwelijks, hoewel beide teams over een brede kern beschikken. Die standvastigheid willen wij hier ook nastreven.”(dige)

STVV. Zonder Ceballos

Daichi Kamada is fit. Cristian Ceballos (kuit) en Thallyson (hiel) zijn onbeschikbaar. De Spanjaard kan mogelijk volgende week gerecupereerd worden. Voor nieuwkomers Rai Vloet en Erik Gliha komt deze wedstrijd nog te vroeg. Wij houden het bij de basisploeg van vorige week.(rco)

CERCLE BRUGGE. Cardona vervolgd voor planten van vlag na derby

Cercle Brugge-speler Irvin Cardona riskeert een straf omdat hij de vlag van Cercle wilde planten in de middenstip na de Brugse derby (2-2) van afgelopen weekend. Het incident werd opgenomen n het verslag van de match-delegatie en Cardona moet voor de geschillencommissie verschijnen. Nadien ontstond een opstootje met onder meer Dion Cools.

Er werd nog geen definitieve selectie vrijgegeven. Dat gebeurt pas vandaag, na de laatste training in de namiddag. Nadien is er afzondering. Cercle speelt pas morgen om 20 uur in Moeskroen. Johanna Omolo is geschorst. Winteraanwinst Adama Traoré is intussen speelgerechtigd.(kv, vdm, bfa)

KV KORTRIJK. Geen 500.000 euro voor Avenatti

Yves Vanderhaeghe had het deze week nog eens over de bijna-transfer van Felipe Avenatti naar Standard. “Ik hoor en lees overal dat wij een bod van 500.000 euro zouden geweigerd hebben. Dat klopt dus niet, de realiteit is dat Standard slechts 250.000 euro voor Felipe Avenatti wilde betalen en wij daar absoluut niet akkoord mee konden gaan. Bij een bod van 500.000 euro had het misschien wel anders gelopen, maar zover wilden ze in Luik duidelijk niet gaan.”(kv)

KV OOSTENDE. Vandendriessche moet opletten

Gert Verheyen kan vanavond geen beroep doen op Sakala. De aanvaller pakte op Charleroi zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet één speeldag brommen. Vandendriessche staat op één kaart van twee speel­dagen schorsing. De Fransman pakte tot nu toe negen gele kaarten. Nkaka zit weer in de selectie na zijn schorsingsdag. Capon kreeg nog geen groen licht om te spelen. Ook Ndenbe en Marquet zijn nog steeds out. KVO-huurling Bushiri is twijfelachtig bij Eupen.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic in de selectie

Trainer Adnan Custovic moet noodgedwongen twee wissels doorvoeren in zijn basisploeg. Nana Opoku Ampomah staat twee tot drie weken aan de kant met een blessure. Gent-huurling Franko Andrijasevic mag niet tegen zijn moederclub spelen en zit daarom ook niet in de selectie. De Bosnische trainer kan echter wel weer rekenen op Aleksandar Boljevic. De Montenegrijn start wellicht meteen in de basis. Tuur Dierckx zit opnieuw in de wedstrijdselectie. (whb)

ZULTE WAREGEM. Dury: “Andere insteek bij STVV”

Francky Dury kan met een 7 op 9 met het nodige vertrouwen Play-off 1-kandidaat Sint-Truiden ontvangen. “Maar we hebben een andere insteek”, tempert Dury de verwachtingen. “Zij doen mee voor de top 6, terwijl wij ons nog moeten redden. STVV bevestigt al een heel seizoen. Ook al verloren ze Bezus en De Norre, het blijft daar draaien.”

Dury kan overigens op bijna iedereen rekenen, op Heylen (rugblessure) en Bansen (vingerbreuk) na. (jcs)