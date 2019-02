Olivier Deschacht reageert op gokveroordeling: “Niemand bedrogen of pijn gedaan”

Na een doelpunt in Anderlecht scoorde Olivier ­Deschacht gisterenavond ook op het veld van Standard. “Het klinkt misschien egoïstisch, maar ik ben altijd blij als ik een doelpunt maak. Al had ik liever die eerste kans af­gewerkt. Na de sprint van mijn leven kwam ik net iets tekort om vol uit te halen. Toen hadden we nog in de match kunnen komen. Nu was het game over.”

Deschacht reageerde ook kort op zijn veroordeling voor het illegaal gokken op voetbal­wedstrijden. “Ik heb ­niemand bedrogen, ­niemand pijn gedaan en geen enkel slachtoffer gemaakt”, vertelde hij licht geëmotioneerd. “Ik heb misschien enkele kleine fouten gemaakt, maar word nu behandeld als een crimineel. Drie maanden geleden heeft de rechtbank nog gezegd dat ik onschuldig was. Nu komen ze terug op hun woorden. Ik ga eens goed nadenken over welke stappen ik ga ondernemen. Ik kan nog één keer in beroep gaan. We zullen wel zien wat we gaan doen.”

