Vrouw en vijf poezen overleden bij zware brand op voormalige camping in Tielt-Winge, twee personen in levensgevaar na brand in Antwerpen

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem / Antwerpen - In het Vlaams-Brabantse Houwaart (Tielt-Winge) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zware brand gewoed in een houten chalet. Daarbij is een vrouw overleden. Ook vijf poezen kwamen om. Volgens burgemeester Rudi Beekens had het huisje geen rookmelder: “Dat had een minuut verschil kunnen maken en mogelijk haar leven kunnen redden.” Bij een appartementsbrand in Antwerpen raakten zaterdagochtend twee personen levensgevaarlijk gewond.

In Houwaart Een omwonende merkte even na middernacht het vuur op en alarmeerde de hulpdiensten. “Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het te gaan om een vrij forse brand”, zegt Beekens. Aan de voordeur van de woning werd het lichaam van de bewoonster gevonden.

Het gaat om een alleenstaande vrouw, die goed aangeschreven stond in de buurt. Vermoedelijk heeft ze nog geprobeerd naar buiten te komen. “Maar de deur was op slot en een rolluik naar benden, waardoor ze te weinig tijd had”, aldus de burgemeester nog.

Geen rookmelder

De vrouw woonde samen met een vijftiental poezen. Vijf van de dieren kwamen eveneens om bij de brand. Voor de overige poezen wordt opvang gezocht. Voorlopig worden ze verzorgd door buren van de vrouw.

De chalet was niet voorzien van een rookmelder. “Dat had een minuut verschil kunnen maken en mogelijk haar leven kunnen redden.” De woning ligt op het terrein De Kaaskorf, een zone voor vakantieverblijven waar door de jaren heen permanente bewoning is ontstaan.

(Lees verder onder de foto)

Bij een appartementsbrand in Antwerpen raakten twee personen levensgevaarlijk gewond. Foto: bfm

Twee mensen in levensgevaar na appartementsbrand in Antwerpen

In de Antwerpse Sint-Elisabethstraat woedde zaterdagochtend een zware brand in een appartement. Twee bewoners, een 61-jarige man en een 68-jarige vrouw, werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er al een dikke rook zichtbaar. De man stond op het balkon, volgens getuigen waren de vlammen achter hem duidelijk te zien. De vrouw lag in haar bed. De brandweer kon de twee slachtoffers uit het appartement halen.

Ze kregen ter plaatse de eerste dringende zorgen toegediend. Daarna werden ze overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand was kritiek, vooral door de rookinhalatie.

Het pand raakte zwaar beschadigd, de andere appartementen bleven gespaard.