Bondscoach Roberto Martinez zet deur wagenwijd open voor terugkeer Thierry Henry bij Rode Duivels: “Maar het zou niet logisch zijn”

Na een succesvol WK met de Rode Duivels bleef Thierry Henry aanvankelijk bij de staf van de Rode Duivels. De ex-spits werd zelfs gepromoveerd van T3 naar T2. Maar in oktober ging Henry dan toch in op de lokroep van ex-club AS Monaco. Een keuze die slecht uitdraaide, want eind januari werd de Fransman alweer op de keien gezet wegens de tegenvallende resultaten. Er werd al gespeculeerd over een terugkeer naar de Rode Duivels, waar nog geen vervanger kwam. Bondscoach Roberto Martinez zou het alvast toejuichen. “De deur staat open.”

De Spanjaard was te gast bij het Franse L’Équipe, waar het onderwerp ter sprake kwam. “Ja, ik zou er graag eens met over praten”, repliceerde Martinez toen hem gevraagd werd of hij Henry graag terug naar de nationale ploeg zou halen. “Maar ik denk dat het nu nog niet de goede moment is. Volgens mij heeft hij nog wat tijd nodig om een nieuwe start te maken. Hij zal dan een keuze maken. Bovendien heeft hij nu een staf rond zich gebouwd, het zou niet logisch zijn voor hem om terug assistent te worden. Ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij wil doorgaan met wat hij begonnen is. Maar wat de Belgische nationale ploeg betreft staat de deur wagenwijd open. Het is zoals hij het wil.”

Henry was de surprise van Martinez en de KBVB toen de Spanjaard in de zomer van 2016 (na een tegenvallende EK) het roer overnam van Marc Wilmots. De ex-spits van o.a. Arsenal en Barcelona lag heel goed in de groep en stond vooral de aanvallers bij met raad en daad. In oktober ging hij in op het aanbod van AS Monaco om Leonardo Jardim op te volgen, maar hij kreeg de Monegasken niet op het juiste spoor en werd in januari opgevolgd door… Jardim. “Ik ben verrast wat er met Henry is gebeurd bij Monaco”, aldus Martinez. “Om zijn werk eerlijkte beoordelen, had hij langer de tijd moeten krijgen dan tot januari. Ik ben een beetje teleurgesteld met hoe zijn verhaal bij Monaco is afgelopen.”

