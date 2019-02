Vaticaan zet omstreden Amerikaanse kardinaal McCarrick uit ambt na beschuldigingen van seksueel misbruik

Het Vaticaan heeft de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick uit zijn ambt gezet, zo is zaterdag officieel bekendgemaakt. McCarrick wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verliest zijn clericale status.

Vorig jaar had paus Franciscus al een grondig onderzoek bevolen in de archieven van het Vaticaan, nadat een voormalige pauselijke nuntius in de VS de paus en andere hooggeplaatste geestelijken ervan had beschuldigd dat ze misbruik door McCarrick jarenlang in de doofpot staken. McCarrick was ooit een van de invloedrijkste leiders van de Amerikaanse katholieke kerk.

Een disciplinair panel oordeelde dat de 88-jarige McCarrick gezondigd heeft tegen het zesde gebod - doe nooit wat onkuisheid is - “met minderjarigen en volwassenen”, met de “verzwarende factor van machtsmisbruik”, klinkt het in een statement van het Vaticaan.