Grote vuurbal gezien boven Vlaanderen en Nederland

Tientallen mensen zagen gisteren een prachtig schouwspel boven delen van Nederland en Vlaanderen: een meteoor. De enorme vuurbal flitste iets na negen door de hemel. Een vallende ster is niet ongewoon, maar het levert wel spectaculaire beelden op.

De Nederlandse verslaggever Martin Drent van RTV Noord zag een “hele heldere, blauwe lichtkogel die naar beneden viel” en dacht eerst dat het vuurwerk was. Weerman Frank Deboosere kwam snel met een logische verklaring voor het verschijnsel: het is een gewone vallende ster of meteoor.

bekijk ook

“Mysterieuze” vuurbal flitst door nachtelijke hemel: “Net een filmscène”

En plots verlicht een enorme vuurbal de hemel: “Erg kleurrijk!”

Vuurbal “minstens veertig keer zo helder als de maan” flitst door hemel