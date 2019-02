Ronny Van Geneugden met U23 van Malawi op tournee in België: vijf oefenmatchen in twee weken

Ronny Van Geneugden had in het verleden Genk, OHL en Waasland-Beveren onder zijn hoede, maar sinds april 2017 timmert hij met de nationale ploeg van Malawi aan de weg naar boven. De bondscoach van het straatarme Afrikaanse land is vanaf dit weekend twee weken lang in België. Niet om familie te bezoeken, maar om met de U23 van Malawi enkele oefenwedstrijden af te werken.