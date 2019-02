Trump voorspelt de gevolgen van zijn radicale manoeuvre correct: “Ik roep de noodtoestand uit en dan worden we aangeklaagd”

Donald Trump voegde vrijdag dan toch de daad bij het woord: de Amerikaanse president roept de noodtoestand uit om zijn grensmuur te kunnen financieren. De zeer uitzonderlijke manoeuvre blijft niet zonder gevolgen, beseft Trump: “We zullen worden aangeklaagd.” Een goede inschatting, zo bleek niet veel later.

“Ons land heeft te maken met een invasie van drugs, mensenhandelaars en allerlei criminelen”, zei Trump vrijdag tijdens een persconferentie. En dus moet en zal zijn oplossing er komen: een muur aan de grens met Mexico. “Muren werken 100 procent. Iedereen weet dat.” De Democraten in het Congres wilden echter de financiering voor het plan niet goedkeuren, waardoor Trump naar de grove middelen grijpt. De president roept de noodtoestand uit.

Dat geeft Trump ruimere bevoegdheden, waardoor hij acht miljard dollar kan vrijmaken voor zijn muur. Dat geld komt waarschijnlijk uit fondsen voor militaire bouwprojecten en de strijd tegen drugshandel.

Aangeklaagd

De Amerikaans president beseft dat zijn besluit niet zonder gevolgen zal blijven. “We krijgen een noodtoestand en dan worden we aangeklaagd. Ze zullen ons blijven aanklagen. Misschien beslist de rechter in ons nadeel, daarna gebeurt dat misschien nog een keer en dan komen we uiteindelijk terecht bij het Hooggerechtshof. Hopelijk krijgen we daar een eerlijke behandeling, dan winnen we net zoals met het reisverbod.”

Het bleken profetische woorden: slechts enkele uren na de persconferentie diende een belangenorganisatie een aanklacht in tegen het besluit van de president. De groep stapte naar het gerecht in naam van drie Texaanse landeigenaars. Op hun grond zou een deel van de muur gebouwd worden. Ook een natuurreservaat diende een aanklacht in.

#FakeTrumpEmergency

Verschillende Democraten kondigden eveneens aan juridische stappen te ondernemen. Onder meer Nancy Pelosi, de Democratische partijleider in het Huis van Afgevaardigden en Trumps huidige grote politieke rivaal, liet weten “alle mogelijkheden uit te putten” om het besluit terug te draaien. “Dit is niets meer dan een machtsgreep van een teleurgestelde president, die buiten de wet om op zoek gaat naar een manier om te krijgen wat niet via een legale manier lukte.”

Om haar punt kracht bij te zetten, tweette Pelosi een deel van de speech van Trump. Daarin zegt de president dat het uitroepen van de noodtoestand niet noodzakelijk was. “Ik kan de muur over een langere periode laten bouwen. Dit (de noodtoestand uitroepen, nvdr.) was niet nodig. Maar ik zou het liever sneller doen.”

“Hij geeft het toe”, schreef Pelosi op Twitter. “Het is een #FakeTrumpEmergency (een vals noodgeval van Trump).”