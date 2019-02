Spanningen rond Mauro Icardi (Inter) lopen uit de hand: vrouw én kinderen met steen bekogeld

Dat de Italiaanse voetbalfans hevig kunnen zijn, wisten we al. Dat weet ook Mauro Icardi, die in het verleden al eens in de clinch ging met de harde kern van Inter. Nu de aanvaller samen met zijn vrouw/manager Wanda Nara opnieuw hard spel speelt in contractonderhandelingen, krijgt het koppel er weer flink van langs. Maar zaterdagochtend bereikte het conflict een triest dieptepunt. De wagen van Wanda Nara werd bekogeld met een steen, terwijl de kinderen van het koppel ook in het voertuig zaten. Gelukkig vielen er geen gewonden.

La Gazetta dello Sport meldt dat het voorval plaatsvond in Bregnano, op dik 30 kilometer van Milaan. Een nog niet geïdentificeerd persoon viseerde daar de wagen van Wanda Nara met een steen. Zowel de vrouw van Icardi als de kinderen van het koppel bleven ongedeerd. Er is wel een klacht neergelegd bij de politie.

Foto: AP

Icardi is al jarenlang de sterspeler van Internazionale, maar heeft een haat-liefdeverhouding met de club en de fans. Met 122 doelpunten in 210 officiële matchen is hij uiterst belangrijk op het veld en hij was ook lange tijd aanvoerder. Maar de nieuwe contractonderhandelingen zitten in een impasse. Icardi, die vertegenwoordigt wordt door vrouwlief Nara, wil fors meer verdienen en schermt met interesse van onder meer Real Madrid. Het heeft er alle schijn van dat de Argentijn na dit seizoen andere oorden opzoekt. De 25-jarige aanvaller moest eerder deze week zijn aanvoerdersband afstaan aan doelman Samir Handanovic én hij werd uit de selectie gelaten voor het Europese duel met Rapid Wenen.