Laatste ISIS-bolwerk gevallen, honderden strijders geven zich over

De laatste enclave van Islamitische Staat (ISIS) in Syrië is zaterdagochtend gevallen. De resterende aanwezige strijders van de terreurgroep, enkele honderden, hebben zich overgegeven aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De SDF startte vorige week het offensief op Baghuz, het laatste gebied dat de terreurgroep nog controleert in de oostelijke Syrische provincie Deir ez-Zoer. De militaire coalitie onder leiding van de Koerden kreeg er moeilijk voet aan de grond. De resterende ISIS-strijders leverden een “zeer harde” strijd, zei een woordvoerder van de Syrische strijdkrachten eerder. “Er rest hen niet veel keuzes: sterven of zich overgeven.”

Baghuz gevallen

De overgebleven leden van de terreurgroep in Baghuz kozen voor die laatste optie, meldt persbureau Reuters op basis van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Honderden strijders gaven zich de afgelopen twee dagen over, waarna het bastion op zaterdag viel.

Dat wil niet zeggen dat de situatie er volledig onder controle is. De SDF waarschuwt dat er mogelijk nog ISIS-leden zich verschuilen in ondergrondse tunnels in het gebied.

Honderden burgers zijn de laatste weken uit Baghuz gevlucht. Zij werden door ISIS als menselijk schild gebruikt en de leefomstandigheden waren er “zeer slecht”, aldus een SDF-woordvoerder.