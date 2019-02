Pakkend afscheid van Tessy (25) die verongelukte met brommer. “Ik zal je vreselijk missen. Je bent onvervangbaar”

Tielt / Meulebeke - Talrijke kennissen, vrienden en familieleden hebben zaterdagvoormiddag in Meulebeke afscheid genomen van Tessy Vandenbussche. De 25 jaar jonge Tieltse kwam vorige week om het leven bij wat aanvankelijk een banaal verkeersongeval leek.

Haar partner Niels Colombien, haar schoonfamilie onder wie schoonzus Shelly Verhulst (27), haar drie broers, vrienden en een delegatie van collega’s van wzc Ter Deeve. Allen kwamen ze samen om op gepaste wijze afscheid te nemen van Tessy. Zij liet op 7 februari het leven in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, waar ze enkele dagen eerder na een banaal verkeersongeval met haar brommer was beland.

“We zijn hier samengekomen om Tessy’s partner Niels en haar familie te troosten en bij te staan”, klonk het. “We delen samen het verdriet en hopen de pijn te verzachten door het leven van Tessy hier ter sprake te brengen en herinneringen aan haar te koesteren. We branden kaarsjes uit dankbaarheid dat ze onder ons mocht zijn en voor alle liefde die ze ons gaf. We hopen dat iedereen de sterkte kan vinden om door te gaan in dit leven, terwijl Tessy over ons waakt.”

Schoonzus en beste vriendin Shelly Verhulst wist nog niet wat de gevolgen zouden zijn, toen ze vorige week een bericht kreeg van Niels. “We zijn je nog komen bezoeken in het ziekenhuis toen je in coma lag. Ik wilde je nog zo veel vertellen. De kleine dingen zoals onze uitstapjes of samen buiten zitten, zal ik nog het meeste missen. Afscheid nemen kan ik niet. Ik hou vast aan onze mooie herinneringen, zoals de momenten met Elena (2), die telkens blij naar je toe kwam gelopen. Je was een mooie tante en laat een leegte na die nooit meer opgevuld kan worden.”

Ook partner Niels Colombien bracht een laatste groet aan zijn Tessy, die hij omschrijft als een lieve, zorgzame en sterke dame. “Het was ons niet gegund. We hadden nog zo veel toekomstplannen en waren volop bezig met de zoektocht naar een huis om samen oud in te worden. We zouden ook je eerste wagentje kopen, zodat je niet meer met die gevaarlijke brommer op pad moest gaan. Helaas, het heeft niet mogen zijn. Ik zal je vreselijk missen. Je bent onvervangbaar, maar wil graag geloven dat je terug bij je papa en tante bent en samen over ons waakt.”

Moeilijke jeugd

Tessy had allesbehalve en gemakkelijke jeugd en groeide op bij haar papa Luc Vandenbussche. Die werd enkele jaren geleden met kanker geconfronteerd en verloor op 3 oktober 2013 de strijd. Tessy moest nog haar twintigste verjaardag vieren en werd zelfs even als voogd aangesteld van haar jongste broer Jaron, die op dat moment nog niet meerderjarig was. Toch stond ze positief in het leven en leek ze eindelijk wat geluk te hebben gevonden in haar leven.

Ogenschijnlijk onschuldige aanrijding

Tot een ogenschijnlijk onschuldige aanrijding op de Meulebeeksesteenweg in Tielt Tessy uit het leven heeft gerukt. Ze was op woensdag 6 februari met haar bromfiets op weg van haar woning in Tielt naar het woon- en zorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke, waar ze als zorgkundige werkte, maar om 6.30 uur sloeg het noodlot toe. Een wagen wilde vanop de parkeerstrook naast het fietspad de weg opdraaien en merkte Tessy te laat op. Daags nadien is ze overleden in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt.

Heel wat jonge vrienden en kennissen kwamen opdagen om een laatste groet te brengen aan de 25-jarige Tieltse, die onverwachts en veel te vroeg uit het leven is gegrepen. De dienst werd opgeluisterd met enkele liedjes die Tessy niet onbetuigd zouden laten.