Onbekende belager slaat Belgische toerist (29) bewusteloos in Tirol: “Zonder enige reden aangevallen”

Een 29-jarige Belg is in het Oostenrijkse Mayrhofen (Tirol) zwaar toegetakeld door een onbekende. De toerist werd meermaals vol in het gezicht en op het hoofd geslagen, totdat hij het bewustzijn verloor. Het slachtoffer heeft vermoedelijk ernstig hoofdletsel opgelopen, melden lokale media.

Het incident vond vrijdagavond plaats op de Hoofdstraat in Mayrhofen. De Belgische toerist, die samen met vrienden op reis was, werd rond 22.30 uur aangevallen door een onbekende. Dat gebeurde naar eigen zeggen zonder enige aanleiding, berichten lokale media. Het slachtoffer werd zo hard in het gezicht en op het hoofd geslagen dat hij het bewustzijn verloor.

De Belg werd onderzocht door een spoedarts en naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft waarschijnlijk zwaar hoofdletsel aan de aanval overgehouden.

Het slachtoffer en zijn reisgenoten konden geen relevante informatie over de dader geven aan de politie.