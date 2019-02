Dimitri De Condé trekt naar New York voor onderhandelingen omtrent Alejandro Pozuelo

Alle opties liggen nog op tafel in de gesprekken tussen KRC Genk en Toronto FC over toekomst Alejandro Pozuelo. De Belgische competitieleider probeert de Canadese MLS-club nog steeds te overtuigen om enkele maanden geduld te hebben met de transfer. Daarom stapte technisch directeur Dimitri de Condé het vliegtuig op naar New York voor onderhandelingen met MLS en Toronto FC.