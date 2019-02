Criminele bende vervalst populaire en dure Italiaanse topwijn en exporteert het naar ons land

Een Italiaanse bende heeft de dure maar zeer populaire wijn Tignanello op grote schaal vervalst. Dat gebeurde op zeer professionele wijze. De flessen werden vooral naar België en Duitsland geëxporteerd, meldt De Tijd. De zwendel kwam door de alertheid van een drukker aan het licht.

Voor de grootschalige oplichting deed de bende een beroep op professionals uit verschillende Italiaanse provincies. Zo schakelde de criminelen vier bedrijven uit de provincie Parma in om de kartonnen verpakkingsdozen te drukken. In Sassari werden 3.000 kurken besteld, terwijl in Latina bottel- en andere machines, evenals wijntanken, werden besteld. De etiketten werden dan weer in China nagemaakt.

Dankzij een drukker uit het Toscaanse stadje Pistoia kwam het zaakje aan het licht. De man kreeg de opdracht 4.500 etiketten te printen, voelde dat er iets niet in de haak was en lichtte de politie in.

Op Belgische markt

Dat was in begin 2017. De autoriteiten deden uitvoerig onderzoek, waarbij het omvangrijke netwerk werd blootgelegd. De speurders kwamen erachter dat de bende al zeker 11.000 flessen Tignanello had vervalst en gevuld met minderwaardige wijn. De namaakdrank kwam vooral op de Belgische en Duitse markt terecht. Italiaanse media spreken van een invoerder in Luik, maar de Europese politiedienst Europol, die hielp bij het onderzoek, wil dat niet bevestigen.

Voor een fles Tignanello betaal je minimaal 80 euro. Ondanks de stevige prijs is de wijn zeer populair in ons land, bevestigt Bart Rogiers van de wijninvoerder Châteaux Vini aan De Tijd.