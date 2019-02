Vliegtuig met 182 passagiers aan boord glijdt van landingsbaan tijdens stormweer

Een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air kwam zaterdag flink in de problemen. Tijdens de landing op de luchthaven van de Indonesische stad Pontianak had de piloot veel moeite om het toestel onder controle te houden. Mede door de slechte weersomstandigheden gleed het vliegtuig van de landingsbaan en kwam het met zijn romp in een nabijgelegen veld terecht. Er vielen geen gewonden.

Het vliegtuig, een Boeing 737-800, was eerder die dag vertrokken vanuit de hoofdstad Jakarta. De woordvoerder van Lion Air meldde dat er in totaal 189 mensen aan boord waren: 182 passagiers en 7 crewleden. Ze bleven allemaal ongedeerd, al heerste even paniek toen bleek dat de landing verre van vlekkeloos was verlopen. Op videobeelden valt onder meer te zien hoe alle passagiers via een glijbaan het toestel moesten verlaten. Door het incident moest de landingsbaan een tijdlang afgesloten worden.

De oorzaak van het ongeval valt te wijten aan de zware regenval die het zicht belemmerde. Volgens organisatie Aviation Safety Network raakte Lion Air sinds 2002 al elf keer betrokken bij een incident. Het bekendste ongeval is dat van oktober vorig jaar. Toen kwamen 189 mensen om het leven nadat een Boeing neerstortte in de Javazee.

