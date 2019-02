Belgische vijftiger riskeert 18 jaar gevangenis voor gewelddadige moord in gekraakt dolfinarium op Ibiza

Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van 18 jaar gevorderd tegen de 52-jarige Belg B. P. De man wordt beschuldigd van een brutale moord in een verlaten dolfinarium op Ibiza. Het slachtoffer was een huisgenoot van de Belg, een rijkeluiszoon met als bijnaam ‘Charly-Ibiza’.

Bijna twee jaar zit B. P. (52) al in de gevangenis op Ibiza. Hij werd op 23 maart 2017 opgepakt voor de moord op zijn huisgenoot Bernhard Urs Mattli. De Zwitser zou twee dagen eerder om 6 uur ’s ochtends, toen hij lag te slapen, met een ijzeren staaf om het leven gebracht zijn in het verlaten dolfinarium dat ze gekraakt hadden.

IJzeren staaf

“Hij heeft de Zwitser aangevallen met een grote ijzeren staaf”, staat te lezen in de akte van beschuldiging van het openbaar ministerie. “En om zeker te zijn dat hij slaagde in zijn opzet, maakte hij misbruik van het feit dat zijn slachtoffers lag te slapen in zijn bed met een tent, iets in de trant van een muskietennet, om zich heen.”

Het slachtoffer werden meerdere keren op zijn hoofd geslagen en kreeg ook meerdere trappen in zijn ribbenkast en in de liesstreek. De 57-jarige Mattli stierf reddeloos door de traumatische schok, aldus het openbaar ministerie, dat 18 jaar cel eist voor de beschuldigde.

Charly-Ibiza

De zaak doet veel stof opwaaien in Zwitserland omdat het slachtoffer geen onbekende is voor het grote publiek. Hij staat bekend als een rijkeluiszoon die door grote sier te maken bekend kwam te staan als ‘Charly-Ibiza’. Werken deed die nooit in zijn leven, zijn geld verbrassen des te meer.

De ruzie tussen de Zwitser en zijn twee huisgenoten in het dolfinarium in Ses Salines dat ze gekraakt hadden, draaide volgens Zwitserse media om de gang van zaken in hun woonplaats. Het was de andere bewoner die de politie vertelde dat de Belg P.B. de dader was. Het moordwapen werd ter plaatse aangetroffen.