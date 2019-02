Veganistische ouders beschuldigd van verwaarlozing: baby van 5 maanden woog amper 500 gram meer dan bij geboorte

Een koppel uit de Amerikaanse staat Florida wordt ervan beschuldigd zijn 5 maanden oude kindje te hebben verwaarloosd. Het jongetje kreeg van zijn strikt veganistische ouders enkel een papje op basis van aardappelen te eten. Daardoor woog hij amper een halve kilogram meer dan bij de geboorte.

Bij de geboorte in september had het kindje een gezond gewicht van 3.500 gram. Maar toen de politie het jongetje deze week - 5 maanden later - aantrof, bleek dat hij slechts 500 gram was bijgekomen. Volgens de politie was het kindje zo mager dat het door uitputting amper kon bewegen. “Ik heb nooit eerder een kind gezien dat zo dicht bij de dood stond”, zegt agente Lauren Watson.

De agenten namen de baby mee naar het ziekenhuis, waar hij donderdag al 200 gram zwaarder was geworden door de nodige vloeistoffen toegediend te krijgen. De ouders, Julia French (20) en Robert Buskey (31), werden gearresteerd op verdenking van verwaarlozing.

Zij wilden hun kindje grootbrengen met een soort aardappelpuree, een recept dat de moeder online had gevonden. “Nochtans konden zij het zich veroorloven om de juiste voeding te geven en hadden ze geen reden om dat niet te doen”, klinkt het.