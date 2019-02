Persoon opgepakt na achtervolging op Brusselse Ring

Na een politieachtervolging op de Brusselse Ring is zaterdagmiddag is een persoon opgepakt. Dat blijkt uit informatie van La Derniére Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Er vielen geen gewonden.

De achtervolging startte op de Ring en eindigde in Huizingen. De achtervolgde probeerde in te rijden op de agenten en werd opgepakt. Het politievoertuig is beschadigd. De bestuurder wordt poging doodslag ten laste gelegd. Een psychiater moet nagaan of geestelijke problemen aan de oorzaak liggen van het incident.