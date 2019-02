Universiteitsgebouw in Sint-Petersburg gedeeltelijk ingestort, vermoedelijk geen slachtoffers

In de Russische stad Sint-Petersburg is een gebouw van de universiteit zaterdag gedeeltelijk ingestort. Verschillende studenten en personeelsleden hebben een tijdlang ingesloten gezeten in het gebouw, maar het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen.

De tweede tot en met vijfde verdieping van het gebouw zijn in de late namiddag ingestort, zo deelde de civiele bescherming mee aan het agentschap Interfax. Tientallen mensen zaten daardoor voor korte tijd vast. Maar uiteindelijk slaagde de civiele bescherming erin 86 mensen uit het gebouw te halen. Niemand van hen heeft zware verwondingen opgelopen.

Het ziet ernaar uit dat er niemand vastzit onder het puin. Reddingswerkers blijven wel actief om daar volledige zekerheid over te krijgen.

Het deels ingestorte gebouw bevindt zich in het historisch centrum van Sint-Petersburg. Het behoorde toe aan de staatsuniversiteit voor informatietechnologie, mechanica en optica (ITMO). Het is in Rusland niet ongebruikelijk dat er tijdens het weekend les wordt gegeven.

Waarom het vijf verdiepingen tellende gebouw deels instortte, is nog niet duidelijk. Lokale media melden wel dat er renovatiewerken plaatsvonden aan het gebouw. De overheid benadrukt dat daarbij alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd.