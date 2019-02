IJsbaan in Antwerpen ontruimd bij aanvang schaatsgala wegens mogelijk instortingsgevaar

Deurne -

De ijsbaan aan de Ruggeveldlaan in Deurne (Antwerpen) is zaterdagavond ontruimd wegens mogelijk instortingsgevaar. De aanwezigen, deelnemers en bezoekers, van het gala van de lokale kunstschaatsvereniging, worden opgevangen in een kantine in de buurt. Zo’n 150 mensen werden geëvacueerd.