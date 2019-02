Belgische hacker legt verborgen zoekfunctie bloot: “Dit is ziek, Facebook moet met mensen leren omgaan”

Aalst - De Belgische ethische hacker Inti De Ceukelaire heeft een omstreden functionaliteit van Facebook blootgelegd. Gebruikers van de socialenetwerksite kunnen via een zoekopdracht foto’s te zien krijgen van hun vrouwelijke vrienden, zelfs als ze die verborgen wilden houden. Foto’s van mannen krijg je via de zoekopdracht niet te zien. “Hypocriet”, noemt De Ceukelaire het.

“Om het verhaal goed te begrijpen, moeten we terug naar 2013”, zegt Inti De Ceukelaire. Toen lanceerde Facebook de bijzonder omstreden zoekfunctie Graph Search. “Een zieke en griezelige zoekfunctie”, zegt de wereldkampioen hacken uit Aalst.

Graph Search

Graph Search maakte het mogelijk om via een zoekopdracht op Facebook alle foto’s van je vrienden te vinden die via de socialenetwerksite te vinden zijn. Zelfs wanneer die vrienden de foto’s geheim wilden houden, bijvoorbeeld door ze op hun tijdlijn te verbergen, kon je ze vinden. Iets wat veel mensen niet wisten en waar veel kritiek op kwam.

“Dat is absurd en hypocriet”, zegt De Ceukelaire. “Stel dat er van jou een foto gemaakt wordt in dronken toestand en iemand die op Facebook zet, kun jij het weigeren om daarop getagd te worden. Maar door die zoekfunctie kunnen mensen die foto toch vinden.” De Ceukelaire maakte de website Stalkscan om ervoor te zorgen dat iedereen ervan op de hoogte zou zijn. Facebook gaf in die periode aan de zoekfunctie te zullen verwijderen, maar dat gebeurde nooit.

Wel zoeken op vrouwen, niet op mannen

Afgelopen weekend merkte De Ceukelaire via zijn website, die elke maand een half miljoen bezoekers heeft, dat er iets veranderd was bij Facebook. “Die zoekfunctie bestaat nog, maar wel alleen voor vrouwen. De foto’s van je vriendinnen kan je dus opzoeken, die van je vrienden niet. Ik begrijp het niet. Ze zetten Graph Search ondanks alle kritiek niet af, ze veranderen het gewoon.”

Meer zelfs: bij het opvragen van foto's van je mannelijke vrienden, gaat Facebook er van uit dat je foto's van vrouwen wou gaan bekijken. *Facepalm* pic.twitter.com/lIOBtAnvla — Inti De Ceukelaire (@intidc) 11 februari 2019

Volgens de hacker werkt dat misbruik en seksisme in de hand. “Facebook heeft niet door mensen echt schade oplopen door het misbruik van die zoekfunctie. Het weet gewoon niet hoe het moet omgaan met mensen. Ze zijn zo hypocriet.”

Bikinifoto’s

De Ceukelaire postte zijn ontdekking op Twitter, en daar kreeg het verhaal nog een staartje. Want plots bleek dat mensen die gebruikmaken van de zoekfunctie - die trouwens alleen beschikbaar als Facebook in het Engels gebruikt wordt - erg opvallende suggesties krijgen wanneer ze er gebruik van maken.

Wie dus zoekt op ‘Photos of my female friends’, krijgt als autosuggesties de kans om ook te zoeken op ‘Photos of my female friends in bikinis’ of ‘at the beach’. Absurd, vindt ook De Ceukelaire, en Facebook reageerde bij monde van een woordvoerder al snel dat het om een fout ging. Maar die verklaring werd even snel weer teruggetrokken. Want zo werkt de zoekfunctie, stelt Facebook, “autosuggestie toont je de zoekfuncties die het populairst zijn en het meest ingegeven worden”.

Type in "photos of my female" and you get additional search suggestions that will violate women's privacy. This type photos of them at the beach...you know...where they are likely to wear bikinis. These are abusive search suggestions and should be addressed @fbnewsroom. pic.twitter.com/VH4Lu561tz — J. Grygiel ?????????? (@jmgrygiel) 13 februari 2019

“Dat is nog het meest opvallende van de zaak”, zegt De Ceukelaire. “Zelfs de woordvoerder van Facebook dacht dat het een fout was en werd dan wellicht teruggefloten. Facebook moet de hand dringend eens in eigen boezem steken, maar dat doet het niet. We moeten ze op de vingers tikken en blijven tikken.”