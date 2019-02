Vlaamse zestiger valt in diepe grot en zit vast op 60 meter diepte: reddingsactie op poten gezet

Een Vlaamse zestiger is in een van de diepste grotten van België, die van Trou Bernard, gevallen en zit vast op een diepte van ongeveer 60 meter. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om de man uit zijn hachelijke situatie te redden. Dat meldt Sudpresse.

De Vlaamse man, een 65-jarige ervaren speleoloog, gleed zaterdagnamiddag rond 13 uur uit en viel in de grot van Trou Bernard in het Waalse Yvoir. Dat is een van de diepste grotten van ons land met een diepte van 140 meter. Brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse en riepen de hulp in van een reddingsteam. Dat daalde af in de grot om de man te zoeken.

De man heeft volgens de eerste informatie een gebroken bekken, waardoor hij niet kan bewegen. Hij zit vast op een diepte van 60 meter. Een twintigtal vrijwillige speleologen is ter plaatse gekomen om de reddingsactie in goede banen te leiden.

Verwacht wordt dat de man niet voor middernacht uit de grot gehaald zal worden. Hij is niet in levensgevaar, maar riskeert wel onderkoeling door de vochtigheid en de temperatuur in de grot.