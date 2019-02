Toonaangevende Italiaanse sportkrant: “Toekomst van Dries Mertens zou wel eens in China kunnen liggen”

Dries Mertens (31) en een transfer naar een Chinese club: het gerucht wordt maar al te graag overgenomen nadat de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport een lijntje uitgooide over de toekomst van de Rode Duivel.

La Gazzetta wijdde in zijn weekendeditie een flink stuk aan Dries Mertens naar aanleiding van Napoli-Torino, de wedstrijd waarin de Rode Duivel eind 2016 vier keer wist te scoren. Tegelijkertijd stelt het Italiaanse sportblad ook vast dat de aanvaller nog droog staat in het nieuwe kalenderjaar.

“Het klopt dat Mertens met acht goals in de competitie en drie in de Champions League nu alweer in de dubbele cijfers zit. Maar we verwachten meer en meer van hem”, klinkt het. De argumentatie: Mertens deed de voorbije jaren telkens beter, en is nu al de zesde beste schutter aller tijden bij Napoli. Op amper drie goals van Edinson Cavani, niet bepaald een kleine naam.

Foto: Photo News

Eén passage sprong er echter uit: die waarin de sportkrant zich afvraagt waar de toekomst van de Rode Duivel ligt. Mertens’ contract loopt medio 2020 af en voorlopig is er nog geen nieuws over onderhandelingen over een verlenging. Onder trainer Carlo Ancelotti lijkt hij alvast niet langer een certitude, iets waar Mertens in het verleden al zijn beklag over deed.

LEES OOK. Dries Mertens: “Ik vind het niet kunnen dat ik bij Napoli op de bank zit”

La Gazzetta dello Sport: “Toen Marek Hamsik tegen Sampdoria het publiek begroette, was het Dries Mertens die een daverend applaus vroeg voor zijn kapitein. Hier en daar zoemt al rond dat ook Mertens’ toekomst wel eens in China zou kunnen liggen. Maar tot bewijs van het tegendeel is Mertens ook degene die zei dat hij hoopt Hamsik van de troon te kunnen stoten als clubtopschutter van Napoli.”

De vraag is of het om meer dan giswerk gaat. In Italië wordt het gerucht dat Mertens binnenkort wel eens naar China zou kunnen trekken, alvast gretig overgenomen. Vorig jaar kreeg de Belg al een lucratief voorstel van het Chinese ­Tianjin Quanjian, maar dat sloeg hij toen af. Afgelopen transferperiode trokken Rode Duivels Mousa Dembélé en Marouane Fellaini ook al naar China, waar ook Yannick Carrasco actief is.