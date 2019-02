Waanzinnig: truckchauffeur filmt hoe maar liefst 47 auto’s zware kettingbotsing veroorzaken door sneeuwval

Ongelofelijke beelden zijn het die truckchauffeur Jamon Weaver wist vast te leggen op de I-70 ter hoogte van Oak Grove, in de Amerikaanse staat Missouri. Daar gebeurde vrijdag een enorme kettingbotsing waar maar liefst 47 voertuigen bij betrokken raakten. Eén persoon kwam om het leven, verschillende anderen moesten gewond afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het was de zware sneeuwval die chaos veroorzaakte op de snelweg. Mede doordat ook de zichtbaarheid voor de automobilisten er sterk op verminderde, zagen velen niet op tijd dat het verkeer voor hen compleet stilstond. Iedereen deed nog zijn uiterste best om toch nog veilig te kunnen remmen, maar dat had nauwelijks zin. “Er is niets dat we kunnen doen”, zei Weaver tegen zijn vriendin, terwijl hij vastlegde hoe wagen na wagen tegen de voorliggers botste.

Het koppel hield zelf geen verwondingen over aan de crash. Ook op andere plaatsen in de regio gebeurden ongevallen door de sneeuwval.

