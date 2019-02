OH Leuven wint verrassend met 3-0 van Westerlo en komt van laatste plaats weg

Leuven - Oud-Heverlee Leuven heeft zaterdag met 3-0 gewonnen van Westerlo op de 26e speeldag in 1B. OHL kwam zo van de laatste plaats weg. Het wipte over Tubeke, dat vrijdag in eigen huis met 0-3 verloor van leider KV Mechelen, en is nu zevende in de stand. Westerlo heeft als vierde nog drie punten voor op Lommel.

Het was voor OH Leuven van 1 december 2018 geleden dat het thuis nog is kon winnen in de Proximus League. Na een eerste helft met weinig omhanden, bracht Thomas Henry OHL op het begin van de tweede helft op voorsprong. Hij kopte overhoeks binnen op aangeven van Olivier Myny. Diezelfde Myny maakte er een paar minuten later 2-0 van. Westerlo had geen antwoord meer in huis en in de 78e minuut stelde Mathieu Maertens de zege volledig veilig.