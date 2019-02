AA Gent-fans blijven eerste 10 minuten buiten: “Waar zijn die 2500 supporters van de bekerfinale?”

De supporters van AA Gent hebben zaterdagavond tijdens de competitiewedstrijd bij Waasland-Beveren protest gevoerd tegen de ticketregeling voor de bekerfinale. Het bezoekersvak bleef demonstratief leeg, op enkele spandoeken als “stil he, zonder supportersclub?” en “waar zijn die 2500 supporters van de bekerfinale?” na. Een referentie naar de 2500 tickets die de club uitdeelt aan commerciële partners.

Het zit er al even bovenarms op tussen de club en een aanzienlijk deel van de fans. Aanleiding is de ticketregeling voor de bekerfinale. AA Gent heeft namelijk besloten voorrang te geven aan abonnees die zich ook een abonnement voor de play-offs aanschaffen. Een doorn in het oog van de fans, die argumenteren dat bij de aankoop van een abonnement voor de reguliere competitie al “voorrang bij ticketverkoop voor bekerwedstrijden” werd beloofd.

Dirk Vos, ondervoorzitter en woordvoerder van de Supportersfederatie van AA Gent, diende afgelopen week zijn ontslag in. Vos kon zich totaal niet vinden in de beslissing van de club omtrent de toewijzing van de tickets voor de bekerfinale en hield meteen ook de eer aan zichzelf.

