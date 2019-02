Manchester City stoot door in FA Cup, maar wacht lang met scoren tegen vierdeklasser

Manchester City heeft op zaterdag in de vijfde ronde van de FA Cup met 1-4 gewonnen van vierdeklasser Newport County. Pep Guardiola liet Kevin De Bruyne de hele wedstrijd op de bank, maar koos voor de rest voor een sterk elftal. Vincent Kompany was nog steeds niet hersteld van een spierblessure die hij anderhalve maand geleden opliep tegen Liverpool en ook spits Sergio Aguero was niet fit.

City had tegen de kleine ploeg uit Wales 51 minuten nodig om de score te openen. De Duitser Leroy Sané werd weggestuurd door Gabriel Jesus en wist vanuit een scherpe hoek te scoren. Het Engelse jeugdproduct Phil Foden maakte er in de 75e minuut nog 0-2 van. In het slot van de wedstrijd wist de Ier Padraig Amond nog tegen te scoren, maar ook Foden schoot kort erna weer raak. Uiteindelijk was het de Algerijn Riyad Mahrez die er nog 1-4 van maakte.