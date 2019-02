Worsteltoernooi voor kinderen loopt compleet uit de hand: erg fanatieke ouders gaan met elkaar op de vuist

Een worsteltoernooi voor kinderen is in de Amerikaanse staat Wisconsin volledig ontspoord. Net na een wedstrijd kwam het tot een gevecht tussen de erg fanatieke ouders van twee jonge deelnemers. Drie personen werden ingerekend door de politie.

De vechtpartij dateert van 3 februari, maar sinds kort zijn videobeelden van het incident via sociale media opgedoken. Het filmpje, in totaal ruim twee minuten lang, laat onder meer zien hoe de ouders ook voor de vechtpartij het al met elkaar aan de stok hadden. Ze begonnen elkaar verbaal te beledigen, en lieten het daarbij zelfs niet na om ook hun kinderen erbij te betrekken.

Meteen na de wedstrijd kookten de potjes over. Een zoveelste opstootje mondde uit in een hevige vechtpartij, waardoor de organisatie geen andere keuze had dan het toernooi even stop te zetten. De kinderen zagen het ondertussen allemaal voor hun neus gebeuren.

Drie ouders werden nadien meegenomen door de politie. Ze bleken alle drie ook bij eerdere toernooien al eens ruzies te hebben uitgelokt.

