Menen / Wevelgem -

Bij een bizar verkeersongeval op de A19 in de buurt van Menen is vrijdagavond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een voertuig terwijl hij aan het spookrijden was. “Ik had hem nog gevraagd niet alleen naar huis te fietsen”, zegt zijn mama.